De warmste kerstmarkt in Lo-Reninge

05 december 2018

Verschillende verenigingen zetten ook dit jaar hun schouders onder een sfeervolle kerstmarkt op zondag 16 december op het Dorpsplein in Reninge. Het past in de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. “Naast de verschillende standen met hapjes, drankjes en cadeautjes zul je voor het eerst plaatjes kunnen aanvragen”, nodigt Eva Lannoye uit. “We brengen niet alleen het dorp samen, maar steunen ook twee goede doelen. De opbrengst verdelen we onder vzw kinderkankerfonds, die het lot van kinderen met kanker en hun familie wil verbeteren, en vzw Het Havenhuis in onze eigen gemeente, waar volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel woon- en dagondersteuning krijgen.” De kerstmarkt in Reninge is open van 15 tot 21 uur.