Communiefeest moet elders plaatsvinden: loods brandt helemaal uit 27 april 2018

02u56 0 Lo-Reninge In het metaalverwerkingsbedrijf BWM Constructie langs de Broekstraat in Lo-Reninge is gisterenmiddag een zware brand uitgebroken. De zaakvoerders waren van plan het communiefeest van hun zoon in de loods te houden, maar dat valt dus in het water.

In de loods waren medewerkers aan het werk aan een steenbrekermachine op een vrachtwagen. Tijdens de laswerken vlogen er plots vonken over in de mazouttank. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Een arbeider probeerde de vlammen nog te blussen met een blusapparaat, maar moest snel opgeven en de loods ontvluchten. In een mum van tijd stond de loods in lichterlaaie en sloegen de vlammen al door het dak. De brandweerkorpsen van Lo-Reninge, Houthulst en Langemark-Poelkapelle kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Ze hadden het water van een extra tankwagen nodig om de brand te blussen. De loods liep zware schade op. Een groot deel van het dak is vernield, de poort is verbrand en de hele site vertoont zware brandschade. "We waren van plan dit weekend te beginnen met het opruimen van de loods", zegt Liesbet Benault, vrouw van zaakvoerder Bart Wackenier. "Volgende week zondag wilden we hier het communiefeest van mijn zoon houden. Nu moeten we snel op zoek naar een nieuwe locatie of misschien een huurtent. Maar gelukkig zijn hier geen slachtoffers gevallen. De schade is wel groot", besluit ze. De brandweer bleef gisteren uren ter plaatse. (JHM)