Chef-kok De Hooipiete in Lo doet mee aan Cape Epic in Zuid-Afrika: 624 kilometer fietsen in 8 dagen met 16.000 hoogtemeters Wannes en Jasper ondernemen loodzware mountainbikewedstrijd voor het goede doel GUS

18 januari 2019

10u50 0 Lo-Reninge Restaurant De Hooipiete in de Fintele in Lo bestaat veertig jaar en chef-kok Wannes Vandenberghe (35) wil dat vieren door deel te nemen aan de Cape Epic. Samen met Jasper Lefever (33) uit Nieuwpoort zal hij in maart in een verzengende hitte acht uur mountainbiken op een Zuid-Afrikaans bergachtig parcours. Het is eens iets anders dan een feestmenu klaarmaken.

“Mijn goede vriend Jasper Lefever had me uitgedaagd om mee te doen aan de Cape Epic. Dat is een van de zwaarste mountainbikewedstrijden ter wereld en net daarom erg in trek. Ik had nooit verwacht om bij een van de 1.500 duo’s te raken, maar het is ons gelukt. Sinds augustus 2018 weten we dat we geselecteerd zijn. Sindsdien kruip ik elk vrij moment op mijn fiets. Dat is niet altijd makkelijk gezien we een drukke horecazaak hebben. Mijn ouders Leen Philips (60) en Geert Vandenberghe (63) hebben De Hooipiete veertig jaar geleden geopend. Meteen een extra reden om de uitdaging van Jasper aan te gaan. Sinds 2012 zijn mijn vrouw Aukje D’hont (35) en mezelf de drijvende kracht achter De Hooipiete.”

Wat het verhaal nog mooier maakt, is dat Wannes die fysieke uitdaging aangaat voor het goede doel. “De opbrengst gaat naar de zorgorganisatie De Vleugels in Klerken. Daar wonen mensen met een beperking”, verduidelijkt Wannes.

Johan Museeuw

“De Cape Epic strekt zich uit over acht dagen, van 17 tot 24 maart. We moeten in duo vertrekken en aankomen. We zullen 624 kilometer fietsen met 16.000 hoogtemeters. We moeten zes tot acht uur per dag fietsen in een verzengende hitte op een bergachtig parcours. Kom je niet binnen de opgelegde tijd aan of doe je een dag niet mee dan moet je vertrekken. Het zal bij ons vooral op wilskracht aankomen”, gaat Wannes verder. “Naast intensief fietsen letten we ook op onze voeding. Vorige week ben ik vier dagen naar Spanje geweest om hoogtemeters te doen. Toevallig liep ik daar Johan Museeuw tegen het lijf, die zelfs even met me heeft mee gereden. Hij drukte me op het hart dat ik die Zuid-Afrikaanse wedstrijd niet mocht onderschatten. Het zal niet alleen een fysieke uitputtingsslag zijn, maar ook technisch niet makkelijk. Ik geef ons zeventig procent kans om de finish samen te halen. Eén ding staat vast, onze vriendschap zal primeren. Of we nu die eindmeet halen of niet.”

Waardebonnen

Maar wat is nu de link met de veertigste verjaardag van De Hooipiete? “Als we slagen, krijgt iedereen die ons gesponsord heeft de helft van zijn bedrag terug in waardebonnen voor De Hooipiete”, besluit Wannes. “Ook als we niet slagen, wil ik die belofte nakomen.” Steunen kan op rekening BE 19 7380 3666 5012 met vermelding van je naam en e-mailadres.