Burgemeester Lo pleit tegen tolheffing N8 02u39 0

Het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft een motie opgestuurd naar het kabinet van mobiliteitsminister Ben Weyts waarin het pleit tegen de tolheffing op de gewestweg N8 tussen Ieper en Veurne. "Sinds vrachtwagenchauffeurs op die weg moeten betalen, zoeken ze steeds vaker toevlucht in de dorpskernen", stelt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) vast. "De N8 is in de Westhoek de enige gewestweg die betalend is en bovendien is het één van de slechtste in heel Vlaanderen. Niet verwonderlijk dus dat vrachtwagenbestuurders een alternatief zoeken langs landelijke kernen. In het belang van vooral de schoolgaande kinderen, hoop ik dat de minister de heffing herziet." Op het kabinet van Weyts zijn ze niet meteen van plan in te gaan op die vraag. "Mochten we die heffing afschaffen, dan zou dat voor meer vrachtverkeer kunnen zorgen op de N8. We merken net een stijgende vraag naar de invoering van een heffing. Steden en gemeenten kunnen vooral zelf maatregelen nemen zoals de infrastructuur aanpassen of een verbod invoeren." (GUS)