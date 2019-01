Budget voor nieuwe jeugdsite Zuidstraat GUS

02 januari 2019

08u14 0 Lo-Reninge De gemeenteraad van Lo-Reninge heeft het overgangsbudget goedgekeurd waarin voor dit jaar 1,6 miljoen euro investeringen staan. De grootste uitgave is de nieuwe jeugdsite in de Zuidstraat.

“Het gaat om een budget voor één jaar”, verduidelijkt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Met de nieuwe bewindsploeg moeten we onze beleidsdoelstellingen nog vastleggen. Voor de 1,6 miljoen euro aan investeringen die we in 2019 plannen krijgen we 700.000 euro subsidies. In de Zuidstraat zullen we een gloednieuwe jeugdsite creëren waarin we 655.000 euro pompen. Verder vernieuwen we onze website, kopen we verkeerssignalisatie aan zoals preventieborden en een flitspaal en onderhouden we ons patrimonium.”