Brandweer vangt gevaarlijke hond 09 augustus 2018

02u39 0

De brandweer van Veurne werd gistermiddag opgeroepen naar de Zwartstraat in Lo-Reninge om daar een gevaarlijke, loslopende hond te vangen. Het was de politie die de brandweer had opgeroepen omdat het dier onhandelbaar was. Wat er nu met de rottweiler moet gebeuren, is niet duidelijk. (JHM)