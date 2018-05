Brandweer redt koe uit hachelijke positie 12 mei 2018

02u46 0

Langs het landelijk straatje Rozendale in Lo-Reninge heeft de brandweer gisteren een koe uit de gracht gered. Het dier was door de omheining van een weide gekropen. Mogelijk merkte het de gracht niet op door het riet.





Wellicht zat de koe uren vast vooraleer het rond 10 uur werd opgemerkt. "De reddingsactie met behulp van een verreiker verliep vrij vlot. Een brandweerman woont overigens vlakbij de loods waar die staat geparkeerd, dus was die snel ter plaatse. Nadat we touwen rond de buik van het rund bevestigden, konden we het dier samen met de landbouwers op het droge trekken. De interventie heeft ongeveer een uur geduurd", zegt kapitein Guido Snick, korpsoverste van de brandweer van Lo. De koe bleef ongedeerd en werd terug naar de weide gebracht.





(BBO)