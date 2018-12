Brandweer moet gat in schouw maken om brand te blussen JHM

05 december 2018

De brandweer van Poperinge had woensdagochtend flink wat werk om een schouwbrand te blussen in de Halve Reningestraat in Lo-Reninge, vlakbij de grens met Vleteren. De brede schouw op de woning was verstopt geraakt. De brandhaard bevond zich in de schouw, maar die was ook nog eens moeilijk te bereiken via het dak. Er zat voor de brandweer niets anders op dan een deel van de schouw open te breken en enkele stenen te verwijderen om zo bij de brandhaard te komen. De rest van de woning kon wel gevrijwaard worden, er was enkel sprake van wat rookontwikkeling in huis.