Boom valt om op Dorpsplaats in Reninge BBO

10 maart 2019

14u21 3 Lo-Reninge De brandweer krijgt tientallen oproepen voor stormschade te verwerken. Het regent afgewaaide dakpannen en loszittende panelen, ontwortelde bomen, omgewaaide hekkens en verkeersborden. Grote incidenten met gewonden blijven voorlopig uit.

Op de Dorpsplaats in Reninge is zondagmiddag een boom op de weg beland. De boom uit het park tegenover de kerk brak door de hevige windstoten, die tot 100 kilometer per uur behaalden. Daardoor raakte ook de omheiningsmuur beschadigd. De brandweerpost van Lo-Reninge kwam de boom in stukken zagen, maakte de weg vrij en vertrok naar een volgende opdracht.