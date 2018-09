Boer kan koeien nog uit brandende stal halen 05 september 2018

Op een boerderij in de Noordweststraat in Noordschote is er gisterenochtend brand ontstaan in een hooizolder boven een koeienstal. De landbouwer zelf merkte om 5 uur het vuur op en verwittigde de brandweer. In de loods stond heel wat materiaal, maar ok enkele koeien en kalveren hadden er hun onderdak. Die werden door de landbouwer allemaal op tijd naar buiten gebracht. De brandweer kreeg het vuur op de zolder relatief snel onder controle. Het nasmeulende stro en het hooi moest manueel naar buiten worden gebracht. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet duidelijk. Het staat wel buiten kijf dat er geen kwaad opzet in het spel is. (JHM)