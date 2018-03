Boer Hendrik opgelicht: hele dreef overgoten met 'restje' asfalt 22 maart 2018

02u51 0

Landbouwer Hendrik B. (42) uit de Kloefhoek in Lo is het slachtoffer geworden van malafide asfaltleggers. Liefst 150 meter minderwaardig asfalt werd op zijn dreef gekapt.





"Hallo, wij hebben net een groot werk uitgevoerd in Diksmuide en hebben nog een restje asfalt over. Kan je die hier gebruiken?" Met die woorden klopten twee mannen van rond de 30, die een mix van Nederlands en Engels spraken, aan bij Hendrik B.





"De dreef naar ons erf vertoonde in het begin verschillende putten. Die eens dichtgooien leek me geen slecht idee." Al na een half uur klopten de mannen terug aan bij de koeienstal. "Ik kwam naar buiten en trok enorme ogen", vervolgt Hendrik. "Bleek dat ze de ganse dreef hadden overgoten met hun 'restje' asfalt. Plots werden ze een pak dreigender en eisten ze 5.500 euro voor hun werk. En dat moest ik cash geven. Ik voelde me enorm bedreigd. Ik had op dat moment echt schrik dat ze een wapen zouden trekken of mijn stallen vol stro in brand zouden steken. Ik durfde er niet tegen in te gaan. Een van die mannen is dan met mijn moeder hier in Lo naar de bank geweest om het geld af te halen. De andere bleef bij mij wachten. Pas toen ze het geld kregen, vertrokken ze."





De politie spreekt van geen alleenstaand feit.





"In heel de provincie zijn al meerdere feiten bekend. We kunnen iedereen maar waarschuwen en meegeven om die werken altijd te weigeren en met een firma in zee te gaan", zegt commissaris Toon Fonteyne. (JHM)