Blikschade bij zware botsing 02u45 0

In de Romanestraat N8 in Lo-Reninge kwam het gisterenochtend tot een zware botsing tussen twee voertuigen ter hoogte van het kruispunt met De Gapaard. Een Peugeot 407 break en een Peugeot 4008 reden op elkaar in waarna de 407 op de vluchtheuvel belandde. Beide wagens liepen zware schade op maar geen enkele bestuurder raakte gewond. Er was een tijdlang verkeershinder op het kruispunt want beide wagens moesten getakeld worden. (JHM)