Bestelwagen kantelt na mislukt inhaalmanoeuvre 06 augustus 2018

In de Rabbelaresteenweg in Lo is een bestelwagen zaterdagmiddag gekanteld nadat hij aangereden werd door de bestuurder van een VW Golf. Toen de baan een lichte helling omhoog maakte, wilde de bestuurder van die Golf de bestelwagen inhalen. Net op dat moment moest de koerier echter inslaan. De VW reed vol in op de flank van de bestelwagen, die daardoor kantelde. Vooral de VW liep zware schade op door de botsing. Beide wagens moesten getakeld worden en beide bestuurders raakten lichtgewond. Er was enige tijd verkeershinder door het ongeval.(JHM)