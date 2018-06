Beelden- en poëzieroute morgen open 29 juni 2018

Bij het VVV kantoor op de Markt in Lo kan je dit weekend de gratis beelden- en poëzieroute afhalen. Fietsers komen onderweg twaalf graffitiwerken over de Westhoek tegen. Street art in de natuur dus, en dat dankzij de samenwerking met de Kortrijkse hiphopacademie De Stroate. In de kerken van Noordschote en Lo stellen leerlingen van de kunstacademie van Poperinge tentoon. Onder leiding van Trui Chielens en Valentine de Meester creëerden de cursisten een zee van kunst. Ook leerlingen van de Westhoekacademie Koksijde laten zich van hun meest creatieve kant zien. Wim Chielens selecteerde de poëzie die te horen is langs de Noordoverwandelroute. De kunstwerken staan tot half september langs de route. Meer informatie op www.lauka.be. (GUS)