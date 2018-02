App Lo-Reninge een succes 28 februari 2018

Een maand na de lancering hebben meer dan 250 mensen de app Lo-Reninge gedownload. Ook dertien handelszaken registreerden zich al.





"De inwoners melden er regelmatig gevallen van sluikstorten of defecte straatlampen op", zegt schepen van Informatie Lena Merlevede (Dynamisch). "De knop 'In Stad Lo-Reninge' waarop alle activiteiten in de stad staan, de afvalkalender en de meldingskaart zijn bij de gebruikers het meeste in trek." Je kan de app gratis downloaden. (GUS)