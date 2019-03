Amateurtoneel leeft in Pollinkhove: amper 600 inwoners, maar al 1.300 kaartjes verkocht GUS

11 maart 2019

11u27 0 Lo-Reninge Dat amateurtoneel leeft in Pollinkhove mag duidelijk zijn. Het dorp telt amper zeshonderd inwoners, maar toch zijn er al 1.300 kaartjes verkocht voor de dolle komedie Comme Chez Swa van toneelkring Bartje.

Zes van de zeven voorstellingen zijn uitverkocht en dat is voor Toneelkring Bartje een absoluut record. “We kozen voor het stuk Comme chez Swa, geregisseerd door Jean Desmaele”, zegt Frederik Devloo. “Elk jaar voeren we een komedie op vol verrassende wendingen en onverwachte gebeurtenissen. Het is een succesformule, zo blijkt uit de kaartenverkoop.”

Op het podium staan Danny Snick, Joren Delva, Joachim Vanheule, Kris Demuynck, Lies Vandenberghe, Joke Melis, Maria Butaye, Sofie Verstraete, Celine Beheydt en Herlinde Decroos. Danny Snick speelt voor de dertigste keer mee met Toneelkring Bartje. Alleen voor de voorstelling van 27 maart zijn nog een paar tickets. Wil je nog een kaartje bel dan snel naar Ignace Lootvoet op 058/28.98.20 (na 20 uur) of mail naar ignace@lootvoet.be.