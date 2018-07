Academie breidt gevoelig uit 24 juli 2018

02u40 0

De site Oude Jongensschool in Reninge is zo goed als afgewerkt. In de zomer vindt de speelschool er onderdak, vanaf september het deeltijds kunstonderwijs, een afdeling van Poperinge. Naast de tekenschool start de academie ook met een muziekopleiding en een lessenreeks woordkunst-drama. "We zijn tevreden dat onze inwoners in eigen stad nu een muziek-, woord- en beeldopleiding kunnen volgen. Hopelijk blijft deze academie uitbreiden", reageert burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met Poperinge goed.





(GUS)