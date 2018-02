40 varkens sterven in aalput 17 februari 2018

Op een boerderij in de Westpoeselstraat zijn gisteren meer dan 40 varkens gestorven in een aalput nadat het betonnen rooster in hun stal het had begeven. De landbouwer moest lijdzaam toezien hoe de varkens wegzonken in de twee meter diepe put. Het landbouwteam van de brandweer probeerde de varkens met een speciale ladder te redden. "Maar tevergeefs, want zowat alle varkens waren toen al overleden door verstikking", zegt commandant Guido Snick. (JHM)