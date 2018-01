201 per uur waar je 70 mag: wie kent deze motorrijder? 23 januari 2018

02u31 0 Lo-Reninge De politiezone Spoorkin en het parket van Veurne zijn op zoek naar een motorrijder die vrijdagnamiddag in de Reningesteenweg in Lo geflitst werd met een snelheid van liefst 201 kilometer per uur terwijl je er maar 70 kilometer per uur mag.

"Tijdens een snelheidscontrole vrijdagnamiddag in de Reningesteenweg in Lo merkte onze inspecteur van de verkeersdienst plots een stipje in de verte. Het flitstoestel noteerde maar liefst een snelheid van 201 kilometer per uur, bijna het driedubbele van wat toegestaan is. We willen de bestuurder identificeren en doen daarom een beroep op de sociale media", zegt korpschef Devid Camerlynck. "Het is niet de bedoeling om een systeem van verklikking op te zetten. We hopen wel dat een partner, ouder of vriend de motorfiets en bestuurder herkent en beseft dat dergelijk rijgedrag niet alleen strafbaar is, maar ook uiterst gevaarlijk of zelfs dodelijk", zegt de korpschef.





Wie deze motorfiets, vermoedelijk een Suzuki GSX-R-type, met een witte kleur, blauwe neus en rode R herkent, mag altijd anoniem contact opnemen met de politiezone Spoorkin via het nummer 058/33.22.11 of via onthaal@pzspoorkin.be (JHM)