't Convent verkocht voor 504.000 euro 18 augustus 2018

504.000 euro. Dat bedrag heeft een koppel gisteren neergeteld voor het voormalige sterrenrestaurant 't Convent. Bij de openbare verkoop in 't Molenhof in Oostvleteren waren er weinig bieders, wel veel nieuwsgierigen. Bij een eerdere openbare verkoop werd er 476.000 euro geboden. Notaris Stefanie Dauw uit Lo kreeg later nog een bod van 482.200 euro. Bijgevolg kwam er gisteren een laatste verkoopszitting. Lang duurde het niet voor het eindbod viel. Het was een koppel dat het restaurant kocht. Wat ze met de plek van plan zijn, is niet duidelijk. Dat de site voor 'slechts' 504.000 euro werd verkocht, heeft ongetwijfeld iets te maken met de toestand waarin de panden zich nu bevinden. (CMW)