LIVE. Verkleedpartijtjes, tranen, maar vooral veel lachende gezichten: zo beleeft Vlaanderen de eerste schooldag

Mijnenergie “Terugver­dien­tijd warmtepom­pen te lang door belasting­druk op stroom”: ener­gie-ex­pert reikt oplossin­gen aan

Mochten we in België niet meer met aardolie of -gas verwarmen, dan zouden we, volgens Kristof Eggermont van Econopolis Strategy, liefst 20 procent minder CO2 uitstoten. “Er zijn alleszins genoeg klimaatvriendelijke alternatieven, zoals warmtepompen. Alleen duurt het vandaag nog veel te lang om zo’n installatie terug te verdienen. De oplossing is nochtans relatief eenvoudig”, luidt het. Mijnenergie.be viste naar de antwoorden.