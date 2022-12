LIVE. Marokko stoot door op WK: Relschoppers nemen volksfeest over - Waterkanon en traangas ingezet - Politie pakt heel wat heethoofden op

Antwerpen/Brussel/Gent/KortrijkOp het WK Voetbal in Qatar stond vanmiddag Marokko-Spanje op het programma. Marokko won na een uitzonderlijk spannende match en al snel barstte een volksfeest los in Antwerpen, Kortrijk en ook Brussel. In Brussel is de sfeer op het volksfeest grimmig geworden en hebben relschoppers zich onder de voetbalfans gemengd. Er wordt met stenen naar agenten gegooid die op hun beurt antwoorden met waterkanonnen en traangas. Ook in Antwerpen is het waterkanon ingezet. Hieronder volg je live wat er gebeurt.