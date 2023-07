LIVE. Felle rukwinden en hagelbollen tot 5 centimeter doorsnede verwacht: eerste festivals geannuleerd of ingekort

Geen Brosella zondagmiddag door voorspelde noodweer? “Voorlopig geen verplichte sluiting”

Het is nog niet duidelijk of en in welke vorm het Brosella-festival zondag zal plaatsvinden. Mogelijke spelbreker is het voorspelde noodweer. Het Ossegempark in Laken, waar Broselle plaatsvindt, is geen gewestelijk park maar wel een stedelijk park. “Wij staan in contact met de stedelijke diensten. Er komt overleg over mogelijke maatregelen", klinkt het bij directeur Bert Schreurs.