LIVE. Feest barst los bij Marokkaanse gemeenschap na historische winst op WK: menselijke ketting houdt massa in Brussel in toom

In de grote steden is het groot feest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Daarmee is het de eerste Afrikaanse landenploeg ooit die doordringt tot een halve finale van een WK voetbal. Na de vorige wedstrijden van het Marokkaanse elftal kwam een massa volk op straat om de goede prestaties van het team te vieren. Maar in Antwerpen en Brussel sloeg de sfeer uiteindelijk om en mondde het volksfeest uit in rellen. Komt het vandaag ook zover of blijft alles rustig? Volg hier alle gebeurtenissen in Vlaanderen rondom de wedstrijd Marokko-Portugal op de voet.