Zonder kinderen? Eén slaapkamer WIE GEEN KINDEREN HEEFT VALT UIT DE BOOT OP SOCIALE HUISVESTINGSMARKT VANESSA DEKEYZER

18 april 2018

02u43 0 Linter Alleenstaande inwoners of koppels zonder kinderen uit Zoutleeuw en Linter, die een sociale woning wensen, zitten met een probleem. Zij zullen enkel een woning kunnen huren met één slaapkamer, maar dergelijke woningen zijn daar niet. "Dat moet aangepast worden", reageert voorzitter Guy Dumst.

In de nieuwe statuten van Cnuz, de recente fusie van Sociale Huisvesting Regio Landen, Huisvesting Tienen en Samenwerkende Bouwmaatschappij Voor Goedkope Woningen Aarschot, wordt de 'rationele bezetting' strikt toegepast. "Dat wil zeggen dat alleenstaanden of een koppel zonder kinderen enkel recht hebben op een woning of appartement met één slaapkamer", legt Guy Dumst uit. "In de oude statuten van Landen konden deze mensen ook een woning of appartement verkrijgen met twee slaapkamers. Zo konden bijvoorbeeld kleinkinderen eens komen slapen bij oma en opa. Om die reden zijn er door de vroegere Sociale Huisvesting Regio Landen nooit woningen met één slaapkamer gebouwd in Linter en Zoutleeuw."





Maar de wachtlijst voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen is net vrij groot. "Het gaat om 32 mensen van Linter en 61 mensen van Zoutleeuw, die dus niet meer op een sociale woning kunnen rekenen", aldus Guy Dumst. "Daar kunnen we uiteraard niet mee akkoord gaan. Vandaar dat het probleem aangekaart is op de raad van bestuur van Cnuz. Na aftoetsing bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen (VMSW) hebben we nu groen licht gekregen om een aanpassing door te voeren, zodat de gedupeerde mensen terug in aanmerking komen voor sociale woningen."





Bus ingezet

De maatregel werd intussen ook goedgekeurd door de voltallige raad van bestuur van Cnuz. "Toch zullen wij er in de toekomst rekening mee houden om ook op het grondgebied van Zoutleeuw en Linter woningen te bouwen met één slaapkamer.", zegt Guy Dumst.





Gisteren hield Cnuz ook haar eerste Dag van de Sociale Huurder samen met RISO in CC De Kruisboog van Tienen. "We hebben een bus ingezet om iedereen die wilde komen, op te halen in Aarschot, Landen en Tienen. Zo'n tachtig huurders zijn komen opdagen. Zij hebben een inkijk gekregen in de werking van onze nieuwe huisvestingsmaatschappij. Het infomoment werd feestelijk afgesloten met een receptie", besluit Guy. Wie meer wil weten over Cnuz, kan alle info vinden op www.cnuz.be.