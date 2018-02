Zo mooi kan 'levend erfgoed' zijn JAARLIJKSE VECHTHOENDERSHOW OP STAPEL IN DEROYE VANESSA DEKEYZER

16 februari 2018

02u41 0 Linter Wie dit weekend nog geen plannen heeft, kan zondag terecht in de evenementenhal Deroye in de Helen-Bosstraat, voor de jaarlijkse vechthoendershow. Op het programma? Geen bloederige taferelen zoals weleer, wél een mooi overzicht van de meest prachtige hanenrassen die het Belgisch pluimvee te bieden heeft.

De 'Vechthoenderclub België' werd opgericht in april 2007 door Gonda Grammet, Danny Vaneynde, Marc Crommelinck, Peter Timmermans, Marcel Wyffels en Frank Brusselman. Hun doel? Vechthoenderrassen in de aandacht plaatsen en het behoud ervan te propageren. "De rassen dreigen immers uit te sterven, onder meer door de negatieve connotaties die er door illegale hanengevechten aan verbonden werden. Jammer, want eigenlijk behoren zij tot ons 'levend cultureel erfgoed'", zegt Simon Vandermeulen, Glabbeeks bestuurslid van de Vechthoenderclub.





"De meeste van deze rassen, zoals de Brugse en Tiense Vechter, zijn oeroud en liggen aan de basis van de meeste hedendaagse nutsrassen. Daarom is het noodzakelijk dat deze beschermd worden. Als sierrassen blijven ze ongeëvenaard door hun unieke uitzicht en hun aangename karakter."





Opmars

"We merken wel dat er steeds meer jonge fokkers opstaan en zich inzetten voor 'het levend erfgoed'", aldus Vandermeulen. "De Belgische rassen zijn over de hele wereld terug aan een sterke opmars bezig."





De voorbije jaren zijn er echter tal van vechthoendertentoonstellingen afgelast, vooral in de buurlanden, omwille van de vogelgriep.





"Ook wij hebben vorig jaar onze show moeten verplaatsen naar april, toen vier dagen voor de show in ons land een besmette eend werd gevonden", zegt Vandermeulen. "Daar waar bepaalde verenigingen de show dan meteen annuleren, kijken wij vooruit. Ook dit jaar hebben we al een andere datum als alternatief achter de hand. Dit jaar mogen we wel nog geen dieren uit Nederland toelaten omwille van de vogelgriep, maar er zullen uiteindelijk toch 266 dieren te bewonderen zijn. Dat zijn er zo'n 50 meer dan vorig jaar."





Hoge opkomst

Het nieuwe bestuur, met voorzitter Danny Van Eynde, ondervoorzitter Steven Henot, penningmeester Lukke Reeckmans, secretaris Pieter Minten, webmaster Simon Vandermeulen en materiaalmeester Nick Degol, hoopt net als andere jaren op een hoge opkomst zondag. "We willen met onze show vooral nog meer mensen motiveren om vechthoenders te kweken en staan iedereen met raad en daad bij. Ook helpen we de jonge geïnteresseerden vaak aan goede kweekdieren om ze te motiveren."





De vechthoendershow vindt nu zondag plaats in evenementenhal Deroye in de Helen-Bosstraat, van 10 tot 16 uur. De inkom bedraagt twee euro, kinderen kunnen gratis binnen.