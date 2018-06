Zestigste huwelijksverjaardag voor André en Elza 30 juni 2018

André Vanhove en Elza Depré hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel woont al jaar en dag op de Heide. André werkte eerst bij Tiense Suiker, maar na een week gaf hij er de brui aan en startte een zelfstandige onderneming. Meer dan 40 jaar was hij zo actief als metser met zijn eigen bvba.





Elza ontfermde zich over het huishouden en de drie kinderen. Vandaag is de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.





(VDT)