Woonzorgcentrum Sorgvliet heeft uitbreidingsplannen vanessa dekeyzer

23 november 2018

17u34 0 Linter Woonzorgcentrum Residentie Sorgvliet breidt binnenkort uit met vier kamers, 23 assistentiewoningen en een nieuw centraal hoofdgebouw met onthaal en administratie. De werken starten in het voorjaar van 2019. “We hopen midden 2020 klaar te zijn”, zegt directeur Ingrid Asnong. “Met de inrichting van het Grand Café zetten we nog meer de deuren open naar de buurt en verenigingen.”

De hele week al worden de bewoners van Sorgvliet extra in de watten gelegd naar aanleiding van de Seniorenweek. “Het is al een spetterende feestweek geweest”, zegt directeur Ingrid. “We hadden dinsdag een modeshow en woensdag konden bewoners zich in het KTA in Sint-Truiden lekker laten verwennen met een manicure, pedicure of gelaatsverzorging. De leerlingen van de richting schoonheidszorgen toonden graag wat ze allemaal in hun mars hebben. Nog op woensdag kookten onze buitenlandse collega’s de specialiteiten van hun land. Er werd nogal gesmuld! Maandag sluiten we de feestweek af met een personeelsshow, waar nog lang zal over nagepraat worden.”

De bewoners zullen binnenkort ook nieuwe mensen leren kennen, want het woonzorgcentrum heeft uitbreidingsplannen. In de tuin komt een centraal gebouw met burelen en een Grand Café. “Dat café is niet alleen voor onze bewoners, maar ook voor hun familie en vrienden die op bezoek komen”, zegt Ingrid. “Daarnaast willen we dat dit een ontmoetingsplaats wordt voor iedereen, die honger of dorst heeft of een leuke babbel wil slaan. Ook verenigingen kunnen er gebruik van maken.”

Op de verdieping van dit centraal gebouw komen er drie assistentiewoningen. “Voor de realisatie van de overige twintig assistentiewoningen hebben we een boerderij, gelegen achter de ruin aan de 3de Reg. Lansiersstraat aangekocht”, aldus Ingrid. “De boerderij wordt afgebroken en er komt een nieuwbouw op.” Ingrid is blij dat er assistentiewoningen bijwonen. “De vraag hiernaar is groot. Vaak komt die van een koppel, dat nog vrij zelfstandig wil leven, maar waarvan een persoon zorgbehoevend is. Dankzij deze formule kunnen deze mensen beroep doen op de zorgen en diensten van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum. Na alle werken zal ons woonzorgcentrum zowel bereikbaar zijn via de Helen-Bosstraat als via de 3de Reg. Lansiersstraat.”