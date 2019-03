Woonzorgcentrum Sorghvliet start wandelclub op vdt

27 maart 2019

Woonzorgcentrum Soghvliet in Orsmaal heeft een wandelclub opgericht. “Elke derde woensdag van de maand gaan we samen met vrijwilligers en bewoners om 18.30 uur op pad”, zegt kinesitheraut Kathleen Vanzurpele van het team Welzijn. “We wandelen dan ongeveer vijf kilometer door de Linterse velden. Op deze manier genieten onze bewoners van de natuur en de buitenlucht. Iedereen is welkom om mee te wandelen. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer bewoners kunnen deelnemen.”