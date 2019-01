Wijnants mag beleid verder zetten vdt

02 januari 2019

In Linter werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Geen grote verrassingen hier, want CD&V houdt met de populaire burgemeester Marc Wijnants met een absolute meerderheid al vele jaren de touwtjes in handen. Hij zal de komende zes jaar Linter verder leiden. Eerste schepen blijft Andy Vandevelde, eveneens voor de volledige legislatuur. Het tweede schepenambt wordt mooi verdeeld tussen enerzijds Linda Verdeyen en Jonas Michiels. Sonja Petitjean en Karlies Lismont delen het derde schepenambt en ook het vierde schepenambt en het voorzitterschap van het Bijzonder Comité Sociale Dienst wordt opgesplitst tussen Hilde Foriers en Patrick Poffé. Tot slot nemen eerst Jonas Michiels en daarna Kim Soetaers het voorzitterschap van de gemeenteraad waar.