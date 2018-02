Werkdag in Linters natuurgebied 20 februari 2018

02u26 0

Op 24 februari kan je deelnemen aan een werkdag in het Linterse natuurgebied. Iedereen is welkom vanaf 9 uur.





Sinds 1998 werkt Natuurpunt gestaag aan natuurherstel in de Grote Getevallei. In het Doysbroek en het Viskot ontstonden zo prachtige bolwerken voor de gekoesterde natuurambassadeurs: de kamsalamander - 'de Getedraak'- en de grauwe klauwier.





Het beheerteam is steeds bereid om een woordje uitleg te geven. Voor de locatie van de werkdag kan je contact opnemen met Wim Fourie op het nummer 0474/92.44.76 of via mail naar natuurpunt.linter@gmail.com.