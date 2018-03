Wandeling in Hoegaarden 13 maart 2018

Okra Neerlinter organiseert op donderdag 15 maart een wandeling van om en bij de zeven kilometer in Hoegaarden. Deze passeert onder meer in Rommersom langs de pittoreske St-Servaaskapel, in de volksmond ook 'Vlooienkapel' genoemd.





Het vertrek met de wagen is gepland om 13 uur aan het parochiecentrum van Neerlinter. Na de wandeling is er gelegenheid om nog wat gezellig na te praten. (VDT)