Wandelen op de Ransberg 30 januari 2018

02u37 0

Okra Neerlinter organiseert op donderdag 1 februari een wandeling op de Ransberg. Het parcours van ongeveer zeven kilometer loopt over een bijzonder mooi heuvelachtig gebied met hier en daar een panoramisch uitzicht. Het vertrek met de auto is gepland aan het parochiecentrum van Neerlinter om 13 uur. De wandeling zelf gaat om 13.30 uur van start aan de kerk van de Ransberg. Na de wandeling is er gelegenheid om met een drankje nog wat gezellig na te praten in Dansstudio Hias. (VDT)