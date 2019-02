Vrije Senioren Linter krijgen uitleg bij het project Beestig Jong en Oud vdt

15 februari 2019

Gisteren kregen de Vrije Senioren Linter het bezoek van een vertegenwoordiging van het project Beestig Jong en Oud. Carmen en haar collega gaven uitleg bij de werking in het bijzijn van een Labrador. “Het project Beestig Jong en Oud biedt ontmoetingen met honden aan. Minstens één keer per maand brengt een vrijwilliger een gratis bezoek met een leuke hond. Tijdens het bezoek slaan ze een gezellige babbel of maken ze een ontspannande wandeling. Op die manier brengen ze mens en dier samen”, klonk het. Na de rondleiding waren er enkele geïnteresseerden. Zij zullen volgende maand al een bezoek krijgen van een vrijwilliger met hond.