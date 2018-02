Voorzitter Heide Sportief Jan Sacreas overleden 15 februari 2018

02u40 0 Linter Afgelopen maandag overleed de voorzitter van Wielerclub Heide Sportief, Jan Sacreas, op amper 52-jarige leeftijd. "De club verliest een groot boegbeeld en onze werking zal een moeilijke tijd doormaken", zegt secretaris Johan Zwartebroeckx. Jan was ook gewezen secretaris van de Duivenbond Sint-Margriete-Houtem en lid van N-VA Linter.

Jan was altijd al een groot liefhebber van de wielersport. Naast de organisatie van talrijke activiteiten en wielerwedstrijden met zijn wielerclub Heide Sportief, maalde hijzelf ook wekelijks vele kilometers met zijn mountainbike of racefiets.





Ook het wielrennen volgde hij op de voet. "Jaarlijks gingen de vrienden van de wielerclub Heide Sportief samen verschillende kleine en grotere wielerwedstrijden volgen.





Jan was ook een hevige supporter van beroepsrenner Brecht Ruyters en van het jonge talent Arno Weyaert, de junior uit Geldenaken die het vriendje is van zijn dochter Fenna", vertelt Johan.





Interclub juniores

Als jonge tiener was Jan al helpend lid van de wielerclub. Hij ging er even tussenuit van 2002 tot 2005, maar sinds 2006 was hij weer actief in de club. "Later werd Jan ondervoorzitter en dankzij zijn inzet en overtuiging, organiseerde de club de laatste vier jaar een grote interclub voor juniores in het kader van de Beker van België", zegt Johan.





Koersdirecteur in 2018

"Bij de algemene bestuursverkiezingen eind 2016 werd hij tot voorzitter gekozen, waarbij hij toen ook al door de club aangeduid werd als koersdirecteur bij zijn eerste grote wedstrijd, die de club in 2018 zou organiseren, namelijk het Kampioenschap van Vlaams-Brabant op zondag 6 mei voor nieuwelingen. We wensen het gezin en de familie van Jan veel sterkte." De begrafenis vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Foillanuskerk. (VDT)