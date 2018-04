Vogels herkennen voor beginners 05 april 2018

De Grote en Kleine Getevallei is een belangrijk gebied voor vogels allerlei. Deze uitgestrekte en nog deels intacte vallei telt al snel 80 soorten broedvogels. Tel hier de trekvogels bij en je bekomt een groot aantal vogels die voor een beginner moeilijk te onderscheiden zijn. Tijdens een wandeling op zondag 8 april trachten de gidsen je vogelkennis bij te schaven met oog voor zowel de 'gewone' zangvogels als Zanglijster of Zwartkop als bijzonderheden zoals Wulp of Blauwborst. Afspraak om 7 uur aan het station van Neerlinter. (VDT)