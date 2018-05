Voetballers nog een laatste keer op het veld 05 mei 2018

Komende zondag speelt Heide Linter om 15 uur de laatste wedstrijd van het seizoen. Op de eigen terreinen aan de Bredestraat nemen de spelers het op tegen die van K. Halle VV. Het is meteen ook de laatste wedstrijd van spelers Jonathan Renders en Nico Bonné. Zij zullen na afloop in de bloemetjes gezet worden. De club nodig iedereen uit om het seizoen samen af te sluiten. Een DJ zal klaarstaan om de sfeer er helemaal in te brengen. (VDT)