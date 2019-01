Video: Romp van Fokker strijkt neer in Linter vdt

08 januari 2019

In Neerhespen bij Linter is gisteren een bijzondere lading uitzonderlijk vervoer afgeleverd, namelijk een 20 meter lange romp van een Fokker 50 passagiersvliegtuig. Dat toestel werd gebruikt door de luchtvaartmaatschappij VLM voor vluchten van Antwerpen naar Londen voor deze maatschappij failliet ging.

Het toestel, alvast een deel ervan, krijgt nu een nieuw leven bij de Directie Hondensteun van de federale politie in Neerhespen. Politiehonden zullen daar in een realistische setting getraind kunnen worden in het opsporen van drugs en explosieven aan boord van vliegtuigen.

Deze unieke overheidsopdracht van de Federale Politie werd toevertrouwd aan vliegtuigontmantelaar Aerocircular NV, met logistieke ondersteuning door de diensten van het Belgische leger en met steun van de luchthaven van Deurne. De afgelopen weken werd er door het team van Aerocircular intensief gewerkt op de luchthaven van Deurne om het toestel vertrekkensklaar te maken. Daarvoor was het demonteren van de vleugels en de staart van het toestel nodig en kreeg de romp na enkele jaren van inactiviteit een grondige opfrisbeurt. De finale binnenafwerking vindt plaats bij de Dienst Hondensteun op locatie in Neerhespen.