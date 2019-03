Video. ‘Dansende’ koeien luiden begin van de lente in Vanessa Dekeyzer

30 maart 2019

12u24 0 Linter De lente is in het land. Dat zien we niet alleen aan het mooie weer maar ook aan de koeien die weer in de weides staan. Na een lange winterperiode op stal liet boer Raf Jonckers uit Wommersom vandaag zijn dieren enthousiast de vrije loop. En dat leverde een mooi schouwspel op, want het leek wel of de dieren dansten.

Met al de toeschouwers erbij was het voor de koeien van Raf dit jaar toch wel wat onwennig om de vertrouwde stallen te verlaten en weer de weide op te gaan. “Het leek ons eens leuk om de mensen dit mooie moment op de boerderij mee te laten beleven”, zegt Matty Veulemans van de Boerenbond. “Naast de uitnodiging van de kindjes van de lokale school van Wommersom hebben we wat publiciteit gemaakt met een flyer en via sociale media en de opkomst vandaag is heel groot, wat de interesse van de mensen in het boerderijleven toch aangeeft.”

“Wij waren inderdaad wel benieuwd naar het schouwspel en het was superleuk”, zeggen Ilse en Kristiaan die samen met hun kinderen Lenn (10) en Sem (2) een kijkje kwamen nemen. “Eigenlijk zouden er meer van die toonmomenten moeten zijn, zodat we een betere kijk op de boerderij en alles wat ermee komt zien zouden krijgen.” Daar staat Raf alleszins voor open. Sinds kort post hij samen met nog enkele andere Geteboeren opmerkelijke gebeurtenissen op de boerderij op de nieuwe Facebookpagina Geteboeren.

“De koeien hebben het heel goed gedaan”, zegt Raf. “Voor sommige was het de eerste keer dat ze buiten mochten en dat was toch zichtbaar even wennen. Met hun neus in de lucht probeerden ze af te tasten wat ze precies moesten doen. De ‘anciens’ begonnen gewoon rustig te grazen. En soms was er al eens een akkefietje tussen twee dieren, maar dat is normaal omdat ze zo hun plaats in de kudde bepalen.”

Raf zit al vijftien jaar in het boerderijleven. Hij zet het bedrijf van zijn vader, grootvader en overgrootvader verder. “Het blijft altijd een fijn moment wanneer de koeien de stal weer mogen verlaten. Ze hebben alvast van op de weide een prachtig zicht van de Getevallei. Ik denk dus dat ze wel gelukkig zijn.”