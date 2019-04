Veertig jaar schoonheidssalon Elegantia vdt

11 april 2019

13u02 0

Zopas werd 40 jaar schoonheidssalon Elegantia gevierd. Bernadette Torsin startte in april 1979 met de zaak aan de Grote Steenweg na een opleiding bij de ‘zusterkes’ in Kessel-Lo. “Ik was toen de eerste in de streek”, vertelt ze. “Mijn zaak bevond zich op de slaapkamer bij mijn ouders, die met een kleine lening van mama en papa kon omgebouwd tot schoonheidssalon. In het begin deed ik vooral voetverzorgingen, want de mensen wisten eigenlijk niet goed wat er zoal in een schoonheidssalon gedaan werd (lacht). Maar enkele jaren later waren ook epilaties en gelaatsverzorgingen gekend en fel gevraagd.” Op 40 jaar tijd is er veel veranderd, merkt Bernadette. “Ik heb me dus regelmatig moeten bijscholen, maar dat houdt het ook weer boeiend. Een recente nieuwigheid is de derma tech pen, een soort pen met 36 heel fijne wegwerpnaaldjes die gecontroleerde prikjes uitvoeren en zo kan de huid zichzelf verbeteren.” Bernadettes dochter, Cara, is intussen al negen jaar haar rechterhand. “Het wordt nu tijd voor verjonging. Ik ga dus stilaan afbouwen”, zegt Bernadette. “Maar de zaak blijft zeker in goede handen.”