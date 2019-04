Vastenvoettocht voor Senegal Christian Hennuy

05 april 2019

De kinderen van de Vrije Basisschool De Regenboog met vestigingen in Neerlinter en Drieslinter zetten zich dit jaar bijzonder in voor Senegal, met de vastenvoettocht op beide locaties, als sluitstuk.

Dit jaar kozen de kinderen bij hun vastenvoettocht voor de vzw ‘EHVS, een hart voor Senegal’. “Het gaat om vrijwilligers, mensen met een groot hart, die zich inzetten speciaal voor de bevolking van Bay Dëkk, op een tweetal uur rijden van Dakar, in Senegal. Er zijn daar veel te weinig scholen en het onderwijs is er voor de gemiddelde burger onbetaalbaar. Vandaar dat veel kinderen ongeletterd blijven zonder hulp van buitenaf. Vandaar onze steun”, aldus kleuterjuf Katrien Briglia in Drieslinter. EVS helpt de bevolking door het uitbouwen van een schooltje. In 2006 werd gestart met de bouw van de kleuterschool en nu zijn ook vier klassen van de lagere graad afgewerkt. Er zijn daar nu 654 kinderen van de 1ste kleuterklas tot het vijfde leerjaar. De kleuterafdeling van De Regenboog Drieslinter verkocht paaseitjes en de kleuterafdeling van Neerlinter maakte zeepjes en verkocht die. De leerlingen van de lagere school hebben zich laten sponsoren, en maakten dat geld over aan de vzw. In Drieslinter voerde de vastenvoettocht de kinderen tot aan de fietsweg en de speeltuin achter het schooltje in de Getevallei.