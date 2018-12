Twee jaar cel voor hardleerse inbreker Stefan Van de Weyer

10 december 2018

Een veertiger uit Luik werd door de Leuvense strafrechter bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel en 800 euro boete naar aanleiding van drie inbraken in Linter, Nieuwerkerken en Sint-Truiden gepleegd in februari 2017.

In Linter verdwenen uit een woning vele juwelen, in Nieuwerkerken werd vijftig euro en een gouden kruisje gestolen en in Sint-Truiden werd de hanger van een halsketting ontvreemd.

“De handelswijze van de beklaagde geeft aan dat hij op een volhardende manier uiting geeft aan het feit dat hij geen respect heeft voor andermans goederen. Hij heeft verschillende veroordelingen voor gelijkaardige feiten op zijn strafregister staan”, stond in het vonnis te lezen. Om recidive te vermijden werd de inbreker veroordeeld tot twee jaar cel en de boete. De Nissan Micra die hij gebruikte om de inbraken te plegen, werd verbeurd verklaard. Aan zijn slachtoffers moet hij welgeteld 9.600 euro schadevergoeding betalen.