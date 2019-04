Twaalfde Memorial Tim Milis vdt

08 april 2019

De ouders van Tim Milis uit Wommersom (Linter) organiseren nu zaterdag een fietstocht ter nagedachtenis van hun zoon. Het is al de twaalfde editie intussen. Tim kwam in april 2007 op 21-jarige leeftijd om het leven bij een tragisch ongeval. De beloftevolle wielrenner werd tijdens een fietstocht gegrepen door een op hol geslagen vrachtwagen en was op slag dood. Herman en Carine, zijn ouders, organiseren sindsdien elk jaar een fietstocht in Linter.

Alle fietsliefhebbers en sympathisanten zijn zaterdag welkom aan het parochiecentrum van Oplinter voor deze herdenkingstrip onder begeleiding van motoren. Inschrijven kost 3 euro en kan vanaf 10 uur. Het groepsvertrek is gepland om 13.30 uur.

Op de plaats van het ongeval in de Krawatenstraat in Kortenaken wordt symbolisch een minuut stilte gehouden. Vooraf worden hier ook bloemen neergelegd.