Tractorenprocessie 17 mei 2018

Orsmaal is komende vrijdag het decor van de 32ste tractorenprocessie. De samenkomst is gepland om 18.30 uur aan het gemeentehuis van Linter. Een uurtje later volgt een gebedsviering aan de Witte Kapel, waarna de voetgangersprocessie op gang komt. De tractorkaravaan vertrekt rond 20.15 uur en komt na ongeveer een uur aan op de hoek van de Kapelstraat, waar de landbouwvoertuigen één voor één gezegend worden. In de loods van Deroye, in de Helenbosstraat 71, zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. (VDT)