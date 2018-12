Tractorenprocessie wordt in een kerstkleedje gestoken ten voordele van de vzw Stortkinderen Cambodja Vanessa Dekeyzer

10 december 2018



Vrijdag vindt een eerste kersttractorenprocessie en fakkeltocht plaats in Orsmaal ten voordele van de vzw Stortkinderen Cambodja. De ziel van dit project is om de kinderen die echt leven op het stort, onderwijs en huisvesting te kunnen aanbieden en hen zo de kans te geven om weg te geraken uit de armoede.

Het gaat om een Belgische organisatie die in Cambodja het lokale ‘Children’s Center for Happiness’ (CCH) ondersteunt. Het voornaamste doel van het CCH is het in bescherming nemen van de armste kinderen en kansen te creëren door hen onderdak, gezonde voeding, kledij, medische zorg en onderwijs te bieden. Vanaf nul opgestart, biedt het CCH momenteel plaats aan 160 kinderen, waarvan sommigen slechts enkele jaren oud. Vandaag zijn er eigen woongelegenheden, een erkende school en ook educatieve projecten voor de lokale bevolking.

“In onze parochie Orsmaal steunen wij al verschillende jaren dit project”, zegt Rudi Leunen, voorzitter van het Tractorenprocessiecomité. “Met een delegatie van een tiental mensen uit Orsmaal zijn we midden januari op bezoek gegaan in Cambodja om de werking met eigen ogen te zien. Het was een fantastische ervaring die iedere deelnemer diep heeft geraakt. Door het bezoek zijn we er nog meer van overtuigd dat ook deze mensen onze steun verdienen.”

“In Sihanoukville verbleven we in een hotel dat mee wordt gerund door adolescenten die vroeger op de vuilnisbelten hebben geleefd en in Phomh Penh bezochten we de Children’s Bridge Organisation, een project waar kinderen overdag lessen kunnen volgen in plaats van op de vuilnisbelten op zoek te gaan naar recycleerbare producten”, aldus Rudi. “Een ander project is de sociale woningbouw . Men bouwt er kleine huisjes aan de rand van het stort zodanig dat de ouders en hun kinderen een stabiel onderdak hebben. De mensen kunnen dit huren tegen een zeer lage vergoeding op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school sturen. Om één huisje te kunnen bouwen, heeft men 7.000 euro nodig.”

Dit project liet een zeer diepe indruk na op de groep. “Daarom willen we dit initiatief nu ook heel graag ondersteunen. Via De Warmste Week hebben we ons kandidaat gesteld om als afsluiter van dit jaar een kersttractorprocessie en fakkeltocht te organiseren op vrijdag 14 december en dat in samenwerking met de Parochie Orsmaal, KVLV, Landelijke Gilde, Bloesemtocht, Wijngilde ‘t Waterslot en voetbal Sc Orsmaal. De processie start om 19 uur stipt in de Helenbosstraat ter hoogte van Evenementenhal Deroye. De fakkeltocht van om en bij de twee kilometer begint een half uurtje later op dezelfde locatie. Voor elke deelnemende tractor wordt er een gratis hamburger voorzien. Alle deelnemers aan de processie of fakkeltocht ontvangen ook een gratis kerstmuts.”

De organisatie rekent op een talrijk publiek. “Samen met de opbrengst van de Bloesemtocht georganiseerd door Jef en Greet en het solidariteitsontbijt van de parochieploeg Orsmaal, hopen we met dit extra evenement het bedrag voor één of twee huisjes te kunnen schenken aan de vzw Stortkinderen”, besluit Rudi.