Toneelvoorstelling Cat-theater 07 februari 2018

Het Cat-theater is weer klaar voor een nieuwe voorstelling. Dit keer staat Een fantastisch trouwfeest van Robin Hawdon op de agenda. De optredens vinden plaats op vrijdag 16 en 23 februari en zaterdag 17 en 24 februari telkens om 20u in het parochiecentrum van Melkwezer. Kaarten en info zijn te verkrijgen bij Petra Decatte op het nummer 0477/51.31.63 of via mail naar petradecatte@telenet.be. (VDT)