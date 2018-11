Stekelbees Wommersom huldigt ruilkast in vdt

De kinderen van buitenschoolse kinderopvang Stekelbees Wommersom hebben hun ruilkast officieel ingehuldigd. Ze gaven zelf vorm aan de versiering ervan. “Ruilen en delen is erg in, ook bij jonge gezinnen en kinderen”, zegt Elke Buttiens van Landelijke Kinderopvang. “Het is goed voor het milieu, want dingen worden hergebruikt, en voor de portemonnee want je kan aankopen uitstellen. Bovendien is het ook nog leuk. Dat bewijst de ruilkast in Wommersom!” Er zal het hele schooljaar geruild kunnen worden. De kinderen hebben zelf een klein reglement gemaakt en een voorzitter verkozen die ervoor moet zorgen dat de regels worden nageleefd. Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) en schepen van Kinderopvang Ilse Bollen (CD&V) kwamen langs voor de inhuldiging van de kast en mochten als eersten een ruil doen. Het initiatief past in het project BUITENgewoon gedeeld, dat steun kreeg van het Europese Plattelandsprogramma Leader Hageland Plus en in het hele Hageland liep. Zo waren er onder andere activiteiten in Diest, Vissenaken, Rummen, Hoegaarden, Vissenaken, Landen en Korbeek-Lo.