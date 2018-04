Stappenclash wil mensen massaal aan het stappen krijgen 24 april 2018

02u33 0

Linter en Zoutleeuw slaan de handen in elkaar en gaan de uitdaging om zoveel mogelijk mensen aan het stappen te krijgen. "Van 1 mei tot en met 31 mei doen we mee aan de stappenclash", zeggen burgemeester Marc Wijnants (CD&V) en Boudewijn Herbots (CD&V). "Een campagne in zowel Linter als Zoutleeuw moeten ons doen inzien dat gezondheid en beweging samen gaan en dat ieders gezondheid erop vooruit kan gaan dankzij meer beweging. Welke van de twee gemeenten erin slaagt de meeste stappen te halen, krijgt van de verliezer een korf vol streekproducten." Registreer je op www. 10000stappen. be, sluit je aan bij de groep van je gemeente en geef elke dag jouw stappen in. (VDT)