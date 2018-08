Sp.a maakt volledige lijst bekend 21 augustus 2018

Sp.a Linter heeft haar volledige lijst bekend gemaakt. "We kiezen resoluut voor vernieuwing en verjonging", zegt voorzitter Emile Winnen. "Dat is vooral zichtbaar in de eerste helft van onze lijst met nieuwe lijsttrekker Bettina Sandermans (29). Onze jongeren zijn namelijk onze toekomst en wij, anciens, moeten net als de Linterse bevolking durven geloven en vertrouwen in hun capaciteiten." De jongeren worden gesteund en begeleid door kandidaten met een jarenlange ervaring als Rik Claes, huidig gemeenteraadslid voor sp.a, en André Vanherwegen, gewezen schepen." De andere kandidaten op de lijst zijn André Vanherwegen, Kim Happaerts, Christine Allard, Kari Vanherwegen,Elien Pot, Rik Vandenbosch, Marleen Mellaerts, Sabrina Plevoets, Sunny Schepmans, Liliane Swaen, Ghislain Beynen, Ilse Cresens, Alain Mbenza, Nelly Beelen, Omer Jonckers en Anita Beutels. (VDT)