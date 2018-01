Snelheidsactie levert 157 boetes op 02u29 0

Maandag voerde de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) in de loop van de dag een snelheidsactie uit op vier wegen binnen de zone, namelijk op de Steenweg op Sint-Truiden en de Hannuitsesteenweg in Landen, de Landenstraat in Linter en de Ossenwegstraat in Zoutleeuw. In het totaal screende de politie 743 voertuigen waarvan er 157 te snel reden. De hoogste snelheid werd vastgelegd op 95 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.¿ (VDT)